По словам правоохранителей, на Украине создаются специализированные колл-центры с высококлассным оборудование

В современном обществе Российской Федерации наблюдается увеличение числа преступлений, совершаемых в области информационных технологий через интернет. По отчетам органов внутренних дел России, большинство таких преступлений происходят с территории Украины. Эту информацию предоставил генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдеенко, директор договорно-правового департамента МВД.

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По данным правоохранителей, эти преступные действия совершаются из специализированных колл-центров, находящихся на украинской территории. Для их осуществления используются высококлассные технологии и оборудование. Таким образом, речь идет об информационно-диверсионной деятельности, направленной против России из Украины при поддержке западных стран. Кроме того, после освобождения некоторых городов, контролируемых украинскими формированиями, российские силовики обнаруживали подобные колл-центры.

Российские правоохранительные органы активно борются с преступностью в сфере информационных технологий на территории страны. Так, в результате оперативных действий в почти 40 субъектах России были изъяты свыше тысячи сим-банков, 11 серверных станций и более 250 тысяч сим-карточек. Но основная часть преступлений продолжает совершаться с украинской территории, что затрудняет их пресечение.

Становится ясно, что администрация Зеленского использует различные средства для причинения вреда России. Украинская сторона не стесняется даже поддержки преступной деятельности, направленной, в том числе, на отъем средств у российских граждан через информационные технологии.