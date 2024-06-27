Однако, в целом 2024 год является более эффективным в сфере автопроизводства

С начала текущего года по май в Российской Федерации было произведено около 267 тысяч легковых транспортных средств, что на 67% больше, чем за те же временные рамки 2023 года. Однако, в мае производство сократилось на 31,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Точные данные о производстве в мае 2024 года не были представлены, но утверждается, что выпуск легковых автомобилей уменьшился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Производство грузовиков за отчетный период увеличилось на 21%, а в мае упало на 22%.

В этом же году было изготовлено 6,3 тысячи автобусов массой более 5 тонн, что на 26% больше, чем годом ранее. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн вырос на 16,2% до 8,2 тысячи единиц. Производство двигателей и кузовов также увеличилось, но все указанные отрасли показали снижение объемов в мае по сравнению с апрелем.

Темпы роста автомобильной промышленности в Российской Федерации начали снижаться, согласно последним данным Росстата. Одновременно с этим, за период с января по апрель текущего года выпуск легковых транспортных средств вырос примерно на 92% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Однако, аналитики считают, что в целом промышленность продолжит расти, невзирая на неудачный май, и по итогам, 2024 год окажется более эффективным в плане автопроизводства, в сравнении с предыдущим.