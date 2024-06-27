На геймпаде размещены кнопки для вызова меню Steam, которые должны будут сделать более удобным взаимодействие с сервисами платформы

Компания Hori представила новый официально лицензированный контроллер Steam, который будет доступен для покупки в Японии с 31 октября. Новинка была представлена на японском веб-сайте Hori и социальных платформах, однако, можно предположить, что в скором времени контроллер будет доступен не только в Японии.

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Похожий на другие современные контроллеры от других производителей, включая популярные модели от Microsoft и Sony, контроллер Hori будет иметь 4 дополнительных программируемых кнопки - две маленькие кнопки под D-pad и правый аналоговый стик, а также две педали сзади. Согласно информации с промо-изображений, этот контроллер также обладает гироскопом и функцией скорострельности.

Дополнительно, джойстики контроллера оснащены сенсорными датчиками, которые можно настроить для различных действий, а триггеры можно переключать между цифровым и аналоговым режимами для лучшего удобства в различных жанрах игр, таких как шутеры или гонки. Особенностью этого контроллера является кнопка "домой", запускающая интерфейс Big Picture и открывающая меню Steam во время игры. Кроме того, Hori добавил кнопку для быстрого доступа к Steam Deck при игре в режиме Big Picture.

Контроллер поддерживает режимы Steam input и X-input, но функции кнопок гироскопа, сенсорных джойстиков и меню предназначены специально для режима Steam. Компания Hori также предоставит приложение для пользователей, позволяющее настраивать многофункциональность контроллера независимо от конфигурации в Steam. Контроллер можно подключить проводом или по Bluetooth.

В отличие от оригинальных контроллеров Steam от Valve и Steam Deck, которые используют трекпады для имитации управления мышью, продукт Hori не оснащен джойстиками с эффектом холла для предотвращения эффекта дрейфа.

Valve сообщила о сотрудничестве с Hori и представила информацию об использовании контроллера в Steam. Примерно 15% игровых сессий на Steam уже используют контроллеры, что в три раза больше, чем в 2018 году. Среди них более половины используют контроллеры Xbox, четверть - контроллеры PlayStation, и примерно одна десятая - Steam Deck. Контроллер Steam от Hori будет доступен в четырех цветах: черном, белом, зеленом и фиолетовом, начиная с 31 октября по цене около $50.