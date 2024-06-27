Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Hori совместно со Steam выпустили новый контроллер, который будет иметь специальный функционал
На геймпаде размещены кнопки для вызова меню Steam, которые должны будут сделать более удобным взаимодействие с сервисами платформы

  Компания Hori представила новый официально лицензированный контроллер Steam, который будет доступен для покупки в Японии с 31 октября. Новинка была представлена на японском веб-сайте Hori и социальных платформах, однако, можно предположить, что в скором времени контроллер будет доступен не только в Японии.

реклама

  Похожий на другие современные контроллеры от других производителей, включая популярные модели от Microsoft и Sony, контроллер Hori будет иметь 4 дополнительных программируемых кнопки - две маленькие кнопки под D-pad и правый аналоговый стик, а также две педали сзади. Согласно информации с промо-изображений, этот контроллер также обладает гироскопом и функцией скорострельности.

  Дополнительно, джойстики контроллера оснащены сенсорными датчиками, которые можно настроить для различных действий, а триггеры можно переключать между цифровым и аналоговым режимами для лучшего удобства в различных жанрах игр, таких как шутеры или гонки. Особенностью этого контроллера является кнопка "домой", запускающая интерфейс Big Picture и открывающая меню Steam во время игры. Кроме того, Hori добавил кнопку для быстрого доступа к Steam Deck при игре в режиме Big Picture.

  Контроллер поддерживает режимы Steam input и X-input, но функции кнопок гироскопа, сенсорных джойстиков и меню предназначены специально для режима Steam. Компания Hori также предоставит приложение для пользователей, позволяющее настраивать многофункциональность контроллера независимо от конфигурации в Steam. Контроллер можно подключить проводом или по Bluetooth.

  В отличие от оригинальных контроллеров Steam от Valve и Steam Deck, которые используют трекпады для имитации управления мышью, продукт Hori не оснащен джойстиками с эффектом холла для предотвращения эффекта дрейфа.

  Valve сообщила о сотрудничестве с Hori и представила информацию об использовании контроллера в Steam. Примерно 15% игровых сессий на Steam уже используют контроллеры, что в три раза больше, чем в 2018 году. Среди них более половины используют контроллеры Xbox, четверть - контроллеры PlayStation, и примерно одна десятая - Steam Deck. Контроллер Steam от Hori будет доступен в четырех цветах: черном, белом, зеленом и фиолетовом, начиная с 31 октября по цене около $50.

#технологии #steam #геймпад #контроллер #джойстик
+
Написать комментарий (0)
Hyundai представила новый компактный электроавтомобиль Inster
Apple расширяет доступ к инструменту самодиагностики в 32 странах Европы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
15
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
1
Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
10
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
4
В России строят новый завод по производству электроники
80
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
2
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Южная Корея объявила о комплексной программе поддержки для лидерства на рынке полупроводников
+
Американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk пропал с радаров около Крымского полуострова
+
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
3
Инженерник Intel Core Ultra 7 268V оказался на 20% быстрее Ultra 9 185H в однопотоке Geekbench
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
47

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
80
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
30
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
14
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
16
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
4
Пекин: Новые правила Минфина США ведут к "разрыву экономических связей"
+

Сейчас обсуждают

Akuma
14:30
Смотреть на дефолтное (базовое) TDP так себе идея, оно справедливо лишь для базовой частоты, без буста. Пример: у i7-12700 оно заявлено 65Вт, а у i7-12700k заявлено 125Вт, но фактически у обоих потре...
AMD вдвое повысила TDP Ryzen 7 9700X, чтобы обогнать Ryzen 7 7800X3D и оправдать высокую стоимость
glavhyilo
14:21
украину колят щас,потом уже снизят.У СССР 26 стран было врагов во второй мировой,а щас 50 стран-врагов у России,нагрузка в 2 раза больше щас.
Центробанк РФ: Россияне берут больше кредитов, потому что богатеют и могут себе это позволить
Slavik Didenko
14:17
Опять этот упоротый )))
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
Дмитрий Илюхин
14:16
Да что уж, давайте перейдём на металлические монеты, они ещё тяжелее бумажных денег и их передавать жальче, они прикольно звенят
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
Aleksei Didenko
14:13
Брехло
Киев рассчитывает провести второй саммит мира до конца года, чтобы зафиксировать конец конфликта
Чatо -- Боt
14:12
Киев рассчитывает провести второй саммит мира до конца года, чтобы зафиксировать конец конфликта
Aleksei Didenko
14:11
Балбес, цены на рязань 9ХХХ ниже на 50-100$ по сравнению с 7ХХХ
AMD вдвое повысила TDP Ryzen 7 9700X, чтобы обогнать Ryzen 7 7800X3D и оправдать высокую стоимость
Шава на Коммунистической
14:10
А эта песня посвящается нашей дорогой дырке от бублика
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
glavhyilo
14:07
пусть потянут,им на жопу натянут это время.Чистка украины щас идёт и щас начались прорывы резкие.
Киев рассчитывает провести второй саммит мира до конца года, чтобы зафиксировать конец конфликта
glavhyilo
14:03
кстати ты сам уже наговорил тут на заполярный централ.
Киев рассчитывает провести второй саммит мира до конца года, чтобы зафиксировать конец конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем