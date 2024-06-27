Сообщается, что данная модель может стать самой бюджетной машиной с электрическим двигателем в Европе

Hyundai представила свою новую электрическую модель под названием Inster, созданную на основе платформы Casper. Электрокроссовер будет немного крупнее по размерам и оснащен двумя силовыми установками. Inster планируется выпустить в качестве глобальной модели, и скорее всего, он окажется самым недорогим электрическим автомобилем Hyundai в Европе.

реклама

Дизайн Inster почти полностью соответствует Casper, но отличается уникальными 17-дюймовыми колесами, собственным бампером и закрытой панелью вместо решетки радиатора (за которой находится зарядный порт). Вместе с этим для Inster разработали светотехнику, которая поможет визуально связать новинку с другими электрокарами бренда.

Inster оказался длиннее Casper на 230 миллиметров и имеет более широкую колесную базу на 180 миллиметров. Габариты электромобиля составляют 3825х1610х1575 мм, с минимальным объемом багажника в 280 литров. Невзирая на увеличение размеров, Inster не превысит по габаритам другие небольшие кроссоверы Hyundai, как например Bayon.

Интерьер Inster в основном повторяет донора, но с более крупными экранами (по 10,25 дюйма каждый), новым трехспицевым рулем и селектором трансмиссии на рулевой колонке. Базовая версия Hyundai Inster будет оснащена электромотором на 97 лошадей и батареей на 42 кВт в час, обеспечивающей запас хода более 300 километров. Более продвинутые модификации получат мотор мощностью 115 лошадок и батарею на 49 кВт, с расчетом на запас хода до 355 километров. Заряжать батарею можно на станциях мощностью до 12 кВт, что позволит зарядить ее с 10 до 80% за полчаса.

Hyundai Inster появится на рынке Южной Кореи летом. Позже автомобиль выйдет на рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стоимость Inster пока не объявлена, но ожидается, что цена стартовой версии не превысит €20 тыс. В этом же ценовом диапазоне будет представлен трехдверный электромобиль от китайской компании Leapmotor - хэтчбек T03, произведенный совместно с концерном Stellantis в Польше.