Сообщается, что в атаке применялись гиперзвуковые ракеты Кинжал

В ночь с 26 по 27 июня российская армия нанесла удары по инфраструктурным объектам Вооруженных сил Украины в их тыловых районах. Есть информация о существенном количестве прилетов в Хмельницкой области. Снова оказались атакованы объекты военного аэродрома в Староконстантинове, где продолжается уничтожение всего, что способствует приему и обслуживанию американских самолётов F-16, передаваемых странами Североатлантического Альянса.

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Украинские источники сообщают о прилётах в Одесской области. По актуальным данным, пострадали склады горюче-смазочных материалов, используемые для военных целей. Сообщается об ударах в районе Лебедевки. Вслед за вылетом МиГ-31К - несущего ракеты "Кинжал" - взрывы раздались на территориях в Киевской области. Согласно сообщениям источников, ВКС России поразили производственное предприятие военно-промышленного комплекса, а также зенитные комплексы западного производства. Ивано-Франковская область также ощутила последствия минувшей ночи. Есть данные о попаданиях по инфраструктуре в городе Коломыя. Уточняются цели атаки.

Были также зафиксированы прилёты по военным объектам в Харьковской области, где были задействованы как беспилотники-камикадзе, так и пилотируемая авиация. Источники сообщают о мощных взрывах в районах Волчанска и к северу от Харькова.