Порядка 50% из почти 30 тысяч комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД перестанут соответствовать обновлённым правилам их размещения

По данным Министерства внутренних дел, к настоящему моменту количество комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД в Российской Федерации достигло 29,8 тысячи камер. Эта информация была опубликована в средствах массовой информации. В то же время количество стационарных комплексов немного увеличилось, а число передвижных систем сократилось.

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В конце прошлого года на дорогах России работало 25,2 тысячи автоматических комплексов фиксации. За первые два месяца 2024 года их число возросло до 26 тысяч. Количество передвижных камер сократилось с 3,1 до 3 тысяч, а количество мобильных уменьшилось примерно на 100 - до 0,8 тысячи.

За первые пять месяцев 2024 года на основе данных от камер было вынесено около 80 миллионов постановлений об административных правонарушениях. В целом в 2023 году было оформлено 240 миллионов таких постановлений, из которых 92% или более 220 миллионов были зафиксированы камерами.

К концу текущего года количество камер на дорогах России может уменьшиться. С 1 сентября начнут действовать новые правила по их установке, которым на данный момент не соответствуют до 50% комплексов по различным оценкам. В то же время некоторые регионы планируют расширить собственные парки камер в течение 2024 года.