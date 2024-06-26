Предположительно, компания внедрила вредоносное программное обеспечение для прослушивания абонентов и вмешательства в передачу их личных файлов

Есть информация, что корейский поставщик услуг намеренно установил вредоносное программное обеспечение на компьютеры своих клиентов. Целью этого действия было вмешательство в торрент-трафик и его блокирование, что, как предполагается, оказывало финансовое давление на компанию.

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Согласно отчету об исследовании корейского интернет-магазина JBTC, провайдер интернет-услуг KT, ранее известный как Korea Telecom, предпринял крайние меры для борьбы с "торрентингом". Как сообщает TorrentFreak, объем трафика от файлообмена не такой большой, как несколько лет назад, но эта практика все еще популярна в Южной Корее. Веб-сервисы Web Hard Drive, или WebHard, являются особенно популярными, предоставляя доступ к файлам. WebHard-сервисы зависят от "сетевой системы" с поддержкой BitTorrent, что привлекло внимание интернет-провайдеров из-за дорогостоящей высокой скорости передачи данных, используемой этими торрент-трансляциями.

KT, один из крупнейших интернет-провайдеров в стране, в 2020 году столкнулся с судебным иском по поводу ограничения трафика пользователей. Компания заявила, что высокие расходы на управление сетью стали основной причиной их вмешательства, и суд принял сторону провайдера. Однако, новые отчеты показывают, что компания шла дальше, чем просто замедляла скорость загрузки. Многие пользователи WebHard обнаружили отключение сервисов или сообщения об ошибках четыре года назад. Общей чертой было то, что все они были клиентами KT. Исследование JBTC показало, что провайдер интернет-услуг устанавливал вредоносное программное обеспечение на компьютеры WebSard сервисов, что затронуло примерно 600 тысяч клиентов.

Особая группа KT, состоящая из отдела разработки вредоносных программ, отдела распространения и эксплуатации, а также отдела прослушивания телефонных разговоров, предположительно внедрила вредоносное программное обеспечение для прослушивания абонентов и вмешательства в передачу их личных файлов. KT обвиняется в несанкционированном доступе к данным на компьютерах пользователей и изменении их для ограничения торрент-трафика.

Полиция Южного округа Кенгидо, проведя обыски и конфискацию в дата-центре и штаб-квартире KT, полагает, что компания, возможно, нарушила закон о конфиденциальности коммуникаций и закон об информационно-коммуникационных сетях.