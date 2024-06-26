Сообщается, что массовое производство отечественного электрокара начнётся уже в 2025 году

Российская компания-производитель электромобилей под названием "Атом" планирует начать выпуск "десятков тысяч" электрических машин в год. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика АО "Кама" Игорь Поваразднюк. Однако, реализовать такие амбициозные цели будет возможно лишь к 2026-2027 годам.

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Поваразднюк подчеркнул, что массовый выпуск "Атома" стартует уже в следующем году с целью удовлетворения запросов тех, кто уже оформил предварительный заказ на автомобиль. Кроме того, часть машин будет направлена в такси и каршеринг. Производство отечественного электромобиля "Атом" получит уровень локализации от 60% до 70%, добавил генеральный директор.

По словам Поваразднюка, компания привлекла существенный интерес как у физических лиц, так и у различных бизнесов, собрав свыше 105 тысяч предварительных заказов на электромобиль, что превысило объем продаж электрокаров в Российской Федерации в прошлом году более чем в 7 раз.

Прототип электромобиля "Атом" в первый раз был показан на открытых тестах, проведенных в мае. Рабочая модель была специально создана в соответствии с параметрами будущего электромобиля. Старт серийного производства планируется на 2025 год. Разработчик намерен выпустить опытные образцы этой осенью на заводе "Москвич".

Цена на российский электрокар будет объявлена позже. Поваразднюк отметил, что разработчик не хочет озвучивать точную сумму заранее из-за изменчивости цен, но при этом подчеркнул, что "Атом" будет включать в себя премиальные функции, оставаясь в доступной ценовой категории, по аналогии с Zeekr в Китае. Корректировка цены планируется в пределах от 2,9 миллионов до 4 миллионов рублей, не беря в расчет государственные субсидии, согласно официальным прайс-листам. В компании не хотят выходить за эти рамки.