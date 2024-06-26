По мнению экспертов, санкции против России, боевые действия в Красном море и устаревание оборудования, уже вызывают напряжение на рынках

Согласно отчету Международного газового союза, поставки сжиженного природного газа на мировом рынке подвергаются риску из-за различных факторов, включая санкции против Российской Федерации, стареющее оборудование и нападения на суда в Красном море.

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Санкции со стороны США в отношении проекта Арктик СПГ-2 вынудили зарубежных акционеров приостановить свое участие, что может вызвать проблемы с поставкой запасных частей для технического обслуживания привлекаемых в эксплуатацию проектов, подчеркнули в отчете World LNG, опубликованном недавно.

Узкие места на верфях и временный стоп в выдаче лицензий на экспорт СПГ в США также вызывают тревоги на рынке, отметили в компаниях. В последние годы постоянный рост популярности природного газа на мировом рынке привел к тому, что Европа в значительной степени зависит от СПГ для компенсации дефицита, возникшего после сокращения Россией поставок по газопроводам в регион. Также спрос на сжиженное топливо в Азии значительно увеличился, что делает рынок более уязвимым к нарушениям в поставках.

Тем временем ввод в эксплуатацию новых заводов в США и Катаре не произойдет в ближайшее время. Недавно Европейский союз запретил перевозку российского СПГ через свои порты, что существенно осложнило ситуацию на рынке топлива. Длительный запрет на лицензирование новых проектов администрацией Байдена может привести к задержкам в запуске более 70 миллионов тонн СПГ ежегодно на новых мощностях в США, отметили в отчете IGU, хотя мировые балансы пока остаются неизменными.

Однако, согласно исследованию, эксплуатационная мощность более 120 миллионов тонн в год, что составляет около четверти мирового объема, уже старше 20 лет. Это говорит о возможных проблемах на старых заводах в будущем. Многие предприятия работают с низким загрузочным коэффициентом, и дальнейшее сокращение добычи на месторождениях может привести к остановке операций, подчеркнули в компании. Молодые предприятия также подвержены риску, если добыча падает быстрее, чем ожидалось, как, например, в Египте.