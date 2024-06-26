Ранее о своих планах по строительству инфраструктуры для ИИ в данном регионе заявляли Microsoft, Google и Nvidia.

Малайзия проводит переговоры с потенциальными инвесторами из Китайской Народной Республики о создании центров обработки данных в регионе Юго-Восточной Азии с целью привлечения качественных инвестиций, сообщил министр экономики Рафизи Рамли.

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Согласно интервью Стивену Энглу из информационного агентства Bloomberg Television, правительство планирует улучшить свою инфраструктуру, воспользовавшись возрастающим спросом на искусственный интеллект. В прошлом году американские технологические гиганты Microsoft Corp., Google и Nvidia Corp. объявили о своих намерениях по строительству центров обработки данных в Малайзии. Китайские компании также заинтересованы в развитии для обслуживания национальных технологических компаний, желающих войти на рынок Юго-Восточной Азии.

Рафизи подчеркнул, что стремится ускорить развитие Малайзии в области проектирования интегральных схем и центров обработки данных, сместив акцент с серверной части полупроводниковой промышленности к интерфейсной. Министр отметил, что пока не вел переговоров с китайскими компаниями о возможности использования их деятельности в Малайзии для обхода американских тарифов.

Среди ведущих стран развернулась настоящая гонка вооружений в сфере развития искусственного интеллекта и наращивания собственных дата-центров и вычислительных мощностей.