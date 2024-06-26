По мнению экспертов, в производстве будут использоваться несовершенные чипы флагманских адаптеров

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super, одна из самых высокопроизводительных моделей на рынке. Компания MSI недавно представила RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 3X Black OC, который использует другой тип кремния, отличный от оригинальной модели RTX 4070 Ti Super.

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Nvidia впервые использовала кремний AD103 в RTX 4070 Ti Super - тот же, что и в моделях RTX 4080 и RTX 4080 Super. Возможно, это неудивительно, что компания применяет одинаковую матрицу для разных видеокарт, как было указано в анализе Nvidia Ada Lovelace RTX 40-Series. Однако, рендеринг обновлённой видеокарты RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 3X Black OC от MSI показывает, что в ней используется иной кристалл. Размещение конденсаторов на новой модели отличается от ранее выпущенной. В наличии четыре SP-Caps и два кластера MLCC, в то время как старая модель имеет всего-лишь три SP-Caps, что свидетельствует о переходе на другой кремний.

По мнению экспертов, компания использовала отбракованные чипы AD102 В конфигурации имеется 8448 ядер CUDA и четыре 64-разрядных интерфейса памяти. Переход на другой кремний, возможно, связан с тем, что чипы не удовлетворяют требования более мощных GPU. Однако, такой переход, вероятно, не окажет положительного влияния на пользователей. Характеристики и скорость RTX 4070 Ti Super остались на прежнем уровне. К примеру, GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 3X Black OC имеет тактовую частоту 2655 МГц, как и предыдущая модель. Расход энергии немного выше, по крайней мере заявленный, хотя для окончательных выводов требуется более глубокое тестирование.

Видеокарта RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 3X Black OC потребляет на 10 Вт больше энергии, чем предыдущая модель. Похоже, что использование более крупной матрицы AD102 повлекло за собой увеличение потребления мощности. Несмотря на это, разница в энергопотреблении не должна вызывать беспокойства у пользователей, так как рекомендованная мощность блока питания для данной модели сохраняется.

В целом, переход на кремний AD102 для видеокарты RTX 4070 Ti Super может быть обусловлен желанием использовать доступные чипы. В любом случае, производительность и функциональность остаются на прежнем уровне, несмотря на изменения в структуре кристалла.