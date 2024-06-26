Компания примет дополнительные меры, чтобы китайские компании не имели доступа к её программному обеспечению

OpenAI принимает дополнительные меры, чтобы ограничить доступ Китая к своему программному обеспечению для искусственного интеллекта, соблюдая свою политику блокировки пользователей в странах, не входящих в список поддерживаемых регионов. Стартап, поддерживаемый Microsoft, отправил разработчикам в Китае предупреждения о намерениях блокировать их доступ к инструментам и программному обеспечению с июля.

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"Мы принимаем дополнительные меры для блокирования трафика API из регионов, где у нас нет доступа к сервисам", - говорится в заявлении пресс-секретаря OpenAI во вторник.

OpenAI обеспечивает доступ к своим сервисам во многих странах. Согласно принципам компании, аккаунты, получающие доступ к их продуктам в странах, не включенных в список, могут быть заблокированы или временно приостановлены. Неясно, что послужило причиной такого шага OpenAI. В мае стартап сообщил об остановке пяти операций, где использовали их продукты для манипулирования общественным мнением.

Давление со стороны Вашингтона на ограничение доступа Китая к передовым технологиям искусственного интеллекта становится все более ощутимым. Хотя OpenAI официально недоступен в стране, многие разработчики все еще получают доступ к их инструментам через VPN и другие каналы.

От Baidu Inc. до стартапов, таких как Zhipu, китайские компании активно работают над разработкой моделей искусственного интеллекта, конкурирующих с ChatGPT и другими лидерами сферы в США. Пекин поддерживает местные компании в области искусственного интеллекта, который он считает критически важным для экономического и военного развития.