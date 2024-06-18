Ранее компания планировала запустить на данном предприятии производство 4 нм чипов.

По данным корейского информационного агентства ETNews, Samsung отменила заказы на оборудование для фабрики в Техасе, так как рассматривает вариант обновления, и окончательное решение ожидается в третьем квартале этого года. Эта информация стала известна, когда TSMC анонсировала разработку своего узла на 2-нм. Samsung готовится представить основные детали о своей технологии изготовления на 2-нм SF2 уже в ближайшее время. Компания может переоборудовать предприятие, чтобы начать выпуск 2-нм чипов вместо 4-нм.

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Samsung, один из главных выгодоприобретателей федерального финансирования в сфере чипов, получил $6,6 миллиарда на расширение своего предприятия. Ранее Samsung заявляла о намерениях опережать TSMC в производстве на 4-нм в США, планируя начать выпуск этих чипов к концу текущего года. Однако, ситуация меняется, поскольку конкуренция в области оборудования для искусственного интеллекта нарастает.

Из-за быстрого развития искусственного интеллекта Samsung решила сотрудничать с Arm для своего технологического процесса нового поколения на 2-нм. Учитывая, что некоторые ключевые клиенты компании, такие как AMD, Qualcomm и Nvidia, находятся в США, для Samsung имеет смысл создать производственную базу для своих будущих технологий именно там.

Это также поможет снизить геополитические риски, учитывая нестабильную обстановку на Востоке Азии. В прошлом году США вложили в полупроводниковую промышленность наибольшую сумму за всю её историю, однако, генеральный директор Nvidia заявляет, что США понадобится более 20 лет, чтобы добиться независимости в производстве полупроводников от Китая и Тайваня.

В это же время Вашингтон вынужден полагаться на TSMC для обеспечения передовых чипов, и поэтому должен обеспечить защиту Тайваня от нестабильности в регионе, поскольку любые вмешательства, затрагивающие производство передовых чипов, негативно скажутся на экономике США.