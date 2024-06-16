Также отмечается, что нестабильные экземпляры CPU встречаются и в линейках Core i7 13-14-го поколений, и даже в ноутбучных вариантах.

В последние месяцы всё больше разговоров касательно нестабильной работы флагманских процессоров Intel i9 13 и 14-го поколений, которые как заявляют пользователи, могут вести себя совершенно непредсказуемым образом.

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Ранее производитель пытался устранить неполадки за счёт обновленных прошивок для материнских плат. Однако желаемых результатов эти манипуляции не дали, и недавно компания сообщила, что несовершенство программного обеспечения не являлось ключевой проблемой.

Своим опытом в работе с данными линейками процессоров поделился и мастер по ремонту компьютерного железа Vik-on. По словам автора одноименного YouTube-канала, данная проблема куда масштабнее, чем многие думают, так как с подобными болячками встречаются и процессоры предтопового сегмента - Intel Core i7 13700K/14700K, а вдобавок ещё и флагманские процессоры для ноутбуков, по типу i9 13980HX. Последнее, по словам эксперта, отметает вероятность того, что проблемы данных процессоров могут заключаться в слишком высоком энергопотреблении, потому что ноутбучные версии имеют в разы меньший TDP.





Мастер рассказал, что в каждом подобном случае приходилось перебирать различные способы решения проблемы: снижение частот, снижение потребления, завышение напряжения и так далее. Опытным путем приходилось находить наиболее оптимальные настройки под каждую систему. Однако даже такие манипуляции не всегда позволяли раз и навсегда избавиться от проблем с данными экземплярами. Со слов автора, через определённый период времени проблема могла проявиться вновь, что может намекать на стремительную деградацию самого чипа, из-за чего приходится урезать производительность процессора ещё сильнее.

По мнению эксперта, данная проблема скорее является самым настоящим браком и не может быть исправлена производителем при помощи какой-либо новой прошивки или другого ПО.