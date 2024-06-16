Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
Также отмечается, что нестабильные экземпляры CPU встречаются и в линейках Core i7 13-14-го поколений, и даже в ноутбучных вариантах.

  В последние месяцы всё больше разговоров касательно нестабильной работы флагманских процессоров Intel i9 13 и 14-го поколений, которые как заявляют пользователи, могут вести себя совершенно непредсказуемым образом.

реклама

  Ранее производитель пытался устранить неполадки за счёт обновленных прошивок для материнских плат. Однако желаемых результатов эти манипуляции не дали, и недавно компания сообщила, что несовершенство программного обеспечения не являлось ключевой проблемой.

  Своим опытом в работе с данными линейками процессоров поделился и мастер по ремонту компьютерного железа Vik-on. По словам автора одноименного YouTube-канала, данная проблема куда масштабнее, чем многие думают, так как с подобными болячками встречаются и процессоры предтопового сегмента - Intel Core i7 13700K/14700K, а вдобавок ещё и флагманские процессоры для ноутбуков, по типу i9 13980HX. Последнее, по словам эксперта, отметает вероятность того, что проблемы данных процессоров могут заключаться в слишком высоком энергопотреблении, потому что ноутбучные версии имеют в разы меньший TDP.


  Мастер рассказал, что в каждом подобном случае приходилось перебирать различные способы решения проблемы: снижение частот, снижение потребления, завышение напряжения и так далее. Опытным путем приходилось находить наиболее оптимальные настройки под каждую систему. Однако даже такие манипуляции не всегда позволяли раз и навсегда избавиться от проблем с данными экземплярами. Со слов автора, через определённый период времени проблема могла проявиться вновь, что может намекать на стремительную деградацию самого чипа, из-за чего приходится урезать производительность процессора ещё сильнее.

  По мнению эксперта, данная проблема скорее является самым настоящим браком и не может быть исправлена производителем при помощи какой-либо новой прошивки или другого ПО.

#intel #процессоры #core i7 #компьютеры #железо #core i9
+
Написать комментарий (0)
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
AMD Radeon 890M догоняет NVIDIA RTX 2050 в 3DMark Time Spy
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
6
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
8
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Опубликовано видео первого погружения в 4K 360° Manta Ray от DARPA
1
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
3
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
WhatsApp получил сразу несколько новых функций и улучшений для видеозвонков
+
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
Дилеры заявили о снижении цен на автомобили из-за большого количества китайских авто в России
4
Глобальный вариант Redmi Note 11 получил обновление HyperOS
+
На Украине заявили, что удары ВКС России сократили мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт
+
AMD Instinct MI300X обошел RTX 4090 и стал самым мощным ИИ-ускорителем в тесте Geekbench OpenCL
2
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
3
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
8
Samsung Galaxy Z Fold 6 отлично смотрится на фотосессии
+
Россияне заложили для взятия кредитов более 858 тысяч автомобилей
+

Популярные статьи

Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
44
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
4
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
186
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
8
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
14
Мое мнение о сериале Fallout
13
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
4
Битва за рынок AI чипов разгорается с новой силой
2
О культуре и географии Соединенных Штатов
2

Сейчас обсуждают

Гульназ Батыршина
18:19
бернинган, тупее ответа я и не ожидала. Справку от психиатра покажи, для начала...
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Андрей Жуков
18:18
Ну ок! Честно говоря не помню. А может чего и не знаю. Спс что просвятили. Вопрос в общем-то не в этом был. ))
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
inchaos75
18:16
Даже в сам Fallout, как в игру, каждый игрок играет по разному. Кто снайперит со скрытностью, кто силой пробивается с трубой или катаной, кто чисто на харизме, там десятки вариантов. Чем игра и интер...
Мое мнение о сериале Fallout
Philipp Seven
18:15
Нормальных игр нет. Есть которые нравятся тебе и все остальные.
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
Мимо
18:14
В данный конкретный момент прогар очка и отвал мозга наблюдается у тебя.
В июне цены на новые автомобили в России изменились у восьми моделей пяти брендов
Julius
18:07
Не берите 7600 против 4060, нет стабильности, горячая, нет ДЛСС, NVENC, ещё кучи технологий, 3к выгоды не стоят того. И уж точно не берите 770 16 Гб, всирает даже в тяжёлой нагрузке на память 4060, пр...
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
Red Line
18:07
Тоже самое я могу сказать о твоих комментах, повторяешь одно и то же с zомбо-ящика, как будто у ватников доступа к интернету нет
Илон Маск объявил о разработке трёх новых моделей электромобилей Tesla
Кызахстанчево
18:04
у тебя набор клеше из комментов тик тока кастрюлеголовых. из одной помойки походу жрёте даже при наличии интернета, это генетическое тп.
Илон Маск объявил о разработке трёх новых моделей электромобилей Tesla
Red Line
18:03
Прямые линии Лгутина не смотрю)
Илон Маск объявил о разработке трёх новых моделей электромобилей Tesla
Red Line
18:01
C чего это я бот, может ты бот, где доказательства?
Илон Маск объявил о разработке трёх новых моделей электромобилей Tesla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем