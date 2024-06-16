По словам представителей индустрии, из-за нестабильности курса рубля стоит ожидать подорожания новых автомобилей и импортных запчастей

Согласно сообщениям от аналитиков и автодилеров, введение новых санкционных мер со стороны Соединённых Штатов Америки и Великобритании в отношении Московской биржи может повлиять на покупку зарубежной валюты для импорта и реализации автомобилей. Продавцы предупредили, что изменения в курсах валют могут привести к постепенному повышению цен на автомобили, а экономические специалисты заявили о дополнительных рисках. Тем, кто задумывается о покупке транспортного средства, стоит быть готовым к возможным изменениям.

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Директор департамента продаж автомобилей сети "Рольф" Николай Иванов подчеркнул, что цены на новые транспортные средства, особенно те, которые привозятся по параллельному импорту, зависят от устойчивости отечественной валюты. Сейчас Центральный банк будет устанавливать внебиржевой курс, что может повлиять на цены. Иванов предполагает, что ситуация в настоящее время не критическая, но долгосрочные последствия непредсказуемы.

Эксперт заявил, что в будущем внебиржевой курс будет оказывать влияние на цены, и пока нет никаких условий для снижения цен на автомобили. Топ-менеджер объяснил, что если курсы валют начнут расти, это повлечет за собой последствия для автомобильного рынка.

Представители дилерского сообщества заверили, что операции с контрагентами не заморозятся из-за санкций. По их словам, основной объем автомобилей закупается в Китае, поэтому сделки не зависят от евро или доллара. Однако, независимый аналитик убежден, что автомобили и запчасти могут стать дороже из-за опасений о вторичных санкциях и рисков валютных транзакций с другими государствами.