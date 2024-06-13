Также компании могут осваивать и другие рынки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии

По мнению аналитиков издания Bloomberg, производители электромобилей из Китая могут быть недовольны новыми тарифами Евросоюза, однако, у них есть несколько вариантов для развития, включая перенос производства на другие континенты и использование высоких прибылей для смягчения удара.

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Также компании могут обратить внимание на новые рынки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, где электромобили занимают малую, но растущую долю рынка легковых автомобилей.

Европейская Комиссия официально уведомила автопроизводителей из Китая о введении дополнительных сборов на электромобили, что приведет к повышению тарифов до 48% со следующего месяца. Китайские производители электромобилей активно продвигаются на европейском рынке, несмотря на внутренние торговые противоречия и долгие годы работы над технологическим лидерством.

По словам генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей, такие торговые действия, как увеличение тарифов, для китайских автопроизводителей являются неизбежными при их укреплении. Он также отметил, что дополнительные пошлины не остановят развитие китайских автопроизводителей, а лишь сделают их более устойчивыми. Акции компании BYD выросли на 8,8% на торгах в Гонконге, что свидетельствует о том, что эффект от дополнительных тарифов управляем.

Согласно таможенным данным, электромобили, произведенные в Китае, например, компактный кроссовер BYD Dolphin и MG 4, в среднем стоят в Европе примерно в два раза дороже, чем на их родине, что предоставляет производителям некоторую защиту от увеличения тарифов.