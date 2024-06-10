Власти республики считают необходимым провести модернизацию своих вооруженных сил

По информации источников, Германия планирует приобрести у компании OHB SE 3 спутника для Министерства обороны на сумму €2,1 миллиарда, что эквивалентно $2,3 миллиардам.

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Предполагается, что закупка будет одобрена законодателями правящей коалиции канцлера Олафа Шольца на секретном заседании парламентского бюджетного комитета в среду. Кроме того, планируется приобрести два фрегата F126 для Военно-Морских сил на сумму около €3 миллиардов и 45 головных дисплеев для истребителей Tornado на €40 миллионов.

Эти масштабные закупки являются частью модернизации бундесвера Германии на фоне продолжающейся Специальной Военной Операции на Украине. Кроме того, планируется заказать еще 20 истребителей Eurofighter на сумму до €4 миллиардов.

Компания OHB, основанная в Бремене, специализируется на спутниковых системах для различных целей. По информации источников, заказ Германии включает в себя два спутника связи и спутник для безопасности частот.

Шольц подтвердил обязательство Германии достичь цели Североатлантического Альянса по расходам на оборону в размере 2% от ВВП в долгосрочной перспективе, несмотря на исчерпание специального фонда размером €100 миллиардов к 2027 году. Однако, способ достижения этой цели при уменьшении налоговых поступлений и строгих ограничениях на новые заимствования пока остается неясным.