По словам представителей компании, стоит ожидать дальнейшего увеличения спроса и развития новых технологий

Продажи Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в мае выросли на 30% и достигли 229,6 млрд новозеландских долларов, благодаря увеличению спроса на искусственный интеллект и восстановлению цен на некоторые товары электроники.

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Компания, являющаяся крупнейшим поставщиком полупроводников в мире, пользуется ростом спроса на услуги искусственного интеллекта, поставляя чипы для Nvidia Corp., а затем используемые другими компаниями, такими как Microsoft Corp. и OpenAI. Стабилизация мировых продаж смартфонов также способствовала увеличению заказов на мобильные чипы.

TSMC из города Синьчжу сохраняет высокую рентабельность за счет активного строительства центров обработки данных. Компания производит передовые чипы для Nvidia, а также для Apple Inc. и Advanced Micro Devices Inc., главного конкурента Nvidia. Глава TSMC Си Цзиньвэй на этой неделе подтвердил прогноз о восстановлении отрасли в этом году благодаря развитию искусственного интеллекта.

За минувшие месяцы многие компании сумели добиться существенных успехов благодаря новым технологиям. В первую очередь, конечно же, это касается "Зелёного гиганта", который сумел пересечь отметку в 3 триллиона долларов капитализации, благодаря высокому спросу на ускорители для искусственного интеллекта.