Данная технология будет использоваться в выводе коммерческих спутников на орбиту Земли

Единая двигателестроительная компания государственной корпорации Ростех разработает двигатель, необходимый для запуска первых в Российской Федерации ракет сверхлегкого класса. Такое решение будет использоваться для вывода коммерческих спутников на орбиту, с возможной полезной нагрузкой до 250 килограмм. Данное соглашение подписали генеральный директор ОДК Вадимом Бадехой и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Русланом Саркисовым на ПМЭФ-2024.

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Стороны согласовали создание четырех вариантов жидкостных двигателей для ракет сверхлегкого класса. Проект будет реализован при инвестициях в размере 2,7 миллиардов рублей, и специалисты самарского предприятия "ОДК-Кузнецов" будут участвовать в его выполнении. Следует отметить, что создание двигателей подобного класса станет первой такой практикой для ОДК.

"Наш венчурный фонд поддерживает наиболее перспективные проекты, среди которых создание новых двигателей, ранее не выпускавшихся в России. Это является ключевым направлением для нас, и мы уверены в способности ведущих компаний создавать новые технологии. ОДК является лидером в области двигателестроения, и мы убеждены, что именно эта корпорация сможет успешно реализовать проект, который займет достойное место в истории нашей отечественной индустрии", - заявил представитель фонда "Восход" Руслан Саркисов.

В текущем году "ОДК-Кузнецов" начнет программу по разработке прототипов двигателей, отвечающих всем требованиям .