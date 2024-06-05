Таким образом подтверждается множество ранних слухов, в которых раскрывались некоторые детали дизайна и расположение сканера отпечатка пальца

После длительного периода слухов и утечек Samsung наконец подтвердила дизайн Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, но стоит отметить, что вряд-ли это было намеренно. Компания случайно выложила маркетинговое изображение на своем официальном веб-сайте в Казахстане.

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Если посмотреть на изображение, становится ясно, о чем идет речь. Это изображение подтверждает множество слухов и утечек, появившихся ранее. Оба смартфона имеют дизайн, похожий на Galaxy S24 Ultra, с более плоским гранями.

В дизайне камеры задней панели Galaxy Z Fold 6 также есть изменения. Изображение также подтверждает наличие бокового сканера отпечатков пальцев на Galaxy Z Fold 6. Также упоминается Galaxy AI. Искусственный интеллект является актуальной темой в современном мире, и Samsung, предположительно, расскажет о нем на основном мероприятии в следующем месяце.

Предполагается, что оба смартфона поступят в продажу 10 июля, однако, Samsung пока не подтвердила дату проведения второго мероприятия Unpacked в этом году. Предполагается, что оно состоится 10 июля в Париже.

Galaxy Z Fold 6 будет иметь менее выразительную складку и будет шире, а Galaxy Z Flip 6 останется с теми же размерами дисплея. Ожидается, что оба смартфона будут использовать чип Snapdragon 8 Gen 3 и Android 14 с One UI 6.1.1.