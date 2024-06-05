В компании считают, что данная технология еще слишком недоработана, чтобы внедрять её в продукты Apple

Компания Apple в настоящий момент сильно отстаёт от своих конкурентов в сфере складных смартфонов, а новые слухи подсказывают, что картина в ближайшее время не поменяется. Ранее появились сообщения о том, что американская корпорация выпустит свой первый складной iPhone к 2026 году, однако, по всей видимости, придется подождать до 2027 года, чтобы увидеть, как раскладывается iPhone.

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Компания Samsung в настоящее время доминирует на рынке складных телефонов, конкуренты по типу Google, OnePlus и Motorola, также уже давно пользуются популярностью. Ожидалось, что в какой-то момент Apple присоединится к этой группе. Однако, исследовательская компания TrendForce заявляет, что вероятность выпуска складного iPhone в 2026 году невелика, и 2027 год, скорее всего, будет самым ранним сроком для появления у Apple складного iPhone.

TrendForce отмечает, что причина задержки заключается в том, что Apple ставит жесткие требования к двум основным проблемам, затрагивающим складные телефоны: складкам и надежности. Перед тем как Samsung выпустила Galaxy Z Fold в 2019 году, было выявлено, что экраны ломаются из-за попадания мусора под дисплей через центральную складку. Это привело к задержке в запуске Fold на несколько месяцев, так как Samsung стремилась исправить эту проблему.

Надежность и функциональность складных телефонов улучшаются с каждым новым поколением, но они все еще далеки от идеала. В последних видео от технического блоггера Маркеса Браунли, проводящего тесты на прочность устройств iPhone от Apple, глава отдела разработки аппаратного обеспечения Apple Джон Тернус заявил, что компания уделяет большое внимание созданию продукта, который никогда не выходит из строя, а не просто надежному, но легко ремонтируемому продукту.