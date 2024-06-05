Стоимость каждого аппарата превышает 350 миллионов евро

Компания ASML Holding NV в текущем году поставит свою последнюю разработку для производства микросхем клиентам - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co.

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Все крупнейшие клиенты компании ASML получат инновационное устройство для экстремального ультрафиолетового излучения с высоким содержанием NA. Об этом сообщил финансовый директор ASML Роджер Дассен аналитикам в недавнем телефонном разговоре. Акции ASML выросли на 3,5% до €903,70.

Новая машина ASML может использоваться для печати полупроводниковых линий толщиной всего 8 нанометров и будет применяться для создания чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта и передовой бытовой электронике.

Цена новых машин ASML составляет €350 миллионов за штуку, и они весят столько же, сколько два Airbus A320. ASML является единственным в мире производителем литографии в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне, и спрос на их продукцию является определяющим фактором для отрасли.

TSMC выразила озабоченность по поводу цены новых машин ASML. Старший вице-президент TSMC Кевин Чжан отметил, что технология A16 Node должна появиться в конце 2026 года и не требует использования оборудования ASML с высоким содержанием NA EUV.

ASML ожидает увеличение заказов и увеличение выручки в ближайшие годы. Аналитики Jefferies прогнозируют, что средние заказы ASML увеличатся до около €5,7 миллиарда в оставшиеся три квартала текущего года, что приведет к увеличению продаж к 2025 году до €40 миллиардов.