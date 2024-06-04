Cisco вложит около 1 миллиарда долларов и укрепит сотрудничество с такими гигантами как Nvidia.

Корпорация Cisco Systems Inc. планирует выделить 1 миллиард долларов на инвестиции в стартапы, занимающиеся разработкой услуг искусственного интеллекта. Это направление является частью стратегии компании по укреплению своей позиции на рынке технологий искусственного интеллекта.

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Сейчас производитель сетевого оборудования и программного обеспечения уже инвестировал около 200 миллионов долларов в стартапы Mistral AI, Scale AI Inc. и Cohere Inc. Эту информацию компания огласила на конференции Cisco Live в Лас-Вегасе. Как и многие другие компании из Силиконовой долины, Cisco стремится использовать возросший интерес к вычислениям на основе искусственного интеллекта. Она уже интегрировала такое программное обеспечение в некоторые свои продукты, включая популярную конференц-связь Webex, и заключила партнерство с Nvidia Corp. для продажи продуктов на основе чипов этой компании.

"Искусственный интеллект сейчас меняет каждую отрасль по всему миру с невиданными темпами", - отметил директор по стратегии компании Марк Паттерсон.

Cisco активно вкладывает средства в искусственный интеллект, включая внутренние исследовательские проекты. Компания провела уже семь сопутствующих сделок и сделала 11 инвестиций, рассказал предприниматель.

Стартап Mistral был основан бывшими сотрудниками Meta Platforms Inc. и Google DeepMind во Франции и работает над разработкой моделей искусственного интеллекта. Scale AI специализируется на подготовке данных для обучения программ искусственного интеллекта. Cohere, основанная в Торонто, предлагает программное обеспечение искусственного интеллекта, способное понимать текст и генерировать естественные ответы.