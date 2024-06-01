Новое решение должно будет стать более эффективным во взаимодействии графических процессоров и специализированных ускорителей AI

Теперь, когда эпоха криптодобычи закончилась, Nvidia должна была вернуться к своему фокусу на игровой сегмент. Однако, компания решила не ограничиваться этим и присоединилась к буму искусственного интеллекта, предоставляя графические процессоры для чат-ботов и сервисов AI. Несмотря на лидирующие позиции на рынке, консорциум компаний стремится изменить это доминирование, создавая открытый стандарт связи для процессоров искусственного интеллекта.

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Несколько крупнейших технологических компаний в области оборудования и искусственного интеллекта объединились в консорциум для разработки нового отраслевого стандарта подключения графических процессоров. Группа Ultra Accelerator Link (UALink) стремится разрабатывать решения с открытыми технологиями, которые принесут пользу всей экосистеме искусственного интеллекта. В нее входят такие компании, как AMD, Broadcom, Cisco, Google, HPE, Intel, Meta и Microsoft. Новый стандарт, разрабатываемый UALink, обещает более эффективное взаимодействие графических процессоров и специализированных ускорителей AI.

Группа призвана сделать ключевой вклад в будущее инфраструктуры искусственного интеллекта, обеспечивая более высокую производительность серверов AI. Они надеются определить стандартный интерфейс для искусственного интеллекта и машинного обучения, который будет доступен для всех брендов ускорителей AI, не только для Nvidia. Первоначальная спецификация UALink 1.0 ожидается в третьем квартале 2024 года, что позволит графическим процессорам напрямую обмениваться данными между сотнями элементов памяти, установленных в кластерах серверов AI.