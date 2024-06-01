По мнению экспертов, нехватка людей может оказаться решающим фактором в конфликте

Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, дефицит рабочей силы на Украине становится все более ощутимым, на фоне огромного потока беженцев, мобилизации и людей пытающихся спастись от неё, а также крупных потерь на передовой.

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Все эти факторы, которые ослабили украинские силы, пытающиеся замедлить наступление России на поле боя, также снижают производительность заводов, строительных площадок, шахт и ресторанов Украины. Нехватка рабочей силы стала одной из главных проблем предприятий, пытающихся найти сотрудников, ведь поиск работников становится все более напряженным. В период конфликта заработная плата возрастает выше уровня, существовавшего до начала Специальной Военной Операции России.

Принятый в прошлом месяце закон о мобилизации направлен на пополнение военных рядов Украины сотнями тысяч украинцев, многие из которых не хотят идти на передовую. Однако, дефицит квалифицированных мужчин и женщин становится бременем как для крупных, так и для малых предприятий, являющихся основой экономики военного времени.

Это вызывает головную боль у президента Владимира Зеленского, который может и хотел бы наладить экономику, но продолжает отправлять своих граждан на верную гибель.

"Сейчас мы находимся в борьбе на изнеможение. Очень трудно выбирать между маслом и оружием" - заявил заместитель председателя Центробанка Украины Сергей Николайчук в интервью.

По мнению экспертов, проблема будет только усугубляться по мере продолжения Специальной Военной Операции, и Киеву придется заполнить пробел, оставленный миллионами людей, бежавших из страны, присоединившихся к армии или павших в боях. Пока украинские вооруженные силы изо всех сил стараются удержать оборону от нового наступления России, ее экономика, лишившаяся четверти своего производства, рискует стать еще более ослабленной из-за сокращения рабочей силы.

Николайчук отметил, что обвал экономического производства по сравнению с 2021 годом связан со снижением доступной рабочей силы примерно на 27% по сравнению с довоенным уровнем. Кроме почти 6 миллионов человек, бежавших от администрации Зеленского, вакуум усугубляется мужчинами, исчезнувшими в теневой экономике незарегистрированных работников, уклоняющихся от призыва на военную службу и от уплаты налогов.

Это политическая проблема, которую невозможно решить с помощью союзников, поставляющих боеприпасы и средства ПВО. Рабочая сила - это окончательная проблема, которая может стать решающей в этом конфликте, считают в издании.