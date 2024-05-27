Над разработкой трудятся два холдинга корпорации - Швабе и РТ-Техприемка

Холдинги «Швабе» и «РТ-Техприемка», принадлежащие государственной корпорации Ростех представили свой новый проект для проектирования оптических систем. Отечественный софт поможет существенному улучшению скорости и качества разработки оптики для их последующего использования в создании деталей и оборудования для электроники, медицины, космоса и военно-промышленного комплекса. Проект продемонстрирован на конференции ЦИПР-2024.

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"Необходимость в отрасли программного обеспечения связана с потребностью замены иностранных товаров на отечественные. Мы работаем над определением технических и финансовых ресурсов инициирования и осуществления проекта по разработке первого "тяжелого класса" в России для проектирования оптики. Этот шаг сократит зависимость от иностранных технологий и улучшит безопасность, скорость и качество проектирования и создания", - подчеркнул замдиректора "Швабе" по специальным проектам Сергей Осипов.

Данный проект даст возможность моделировать оптики, проводить трассировку лучей, рассчитывать аберрации, анализировать и оптимизировать их.

"Качество оптического и оптико-электронного оборудования и деталей в большей степени определяется свойствами оптики. В планы заложено использование отечественной платформы проектирования, высококвалифицированного персонала и передовых научных разработок. Наш продукт поможет усилить цифровой суверенитет страны", - отметили в "РТ-Техприемка".

Разработчики планируют внедрить в свой проект технологии ИИ. На сегодняшний день отечественная система находится на стадии активной разработки.