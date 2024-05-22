При езде на высокой скорости капот автомобиля мог попросту раскрыться из-за повышенного давления

Lamborghini, производитель автомобилей класса люкс, принадлежащий Volkswagen AG, отозвал 2133 своих внедорожника Urus в Соединенных Штатах из-за потенциального дефекта капота автомобиля, который может привести к его открыванию при движении на высоких скоростях. По данным Lamborghini, только 2% отозванных автомобилей имеют этот дефект, который возникает при наличии небольшого зазора между капотом и передним бампером.

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Зазор очень опасен на высоких скоростях, так как повышенное давление может привести к открытию крыши, что потенциально может привести к потере контроля и опасной ситуации для водителя. Lamborghini заявила, что дефект не связан с какими-либо несчастными случаями или травмами, но компания серьезно относится к проблеме и работает над ее устранением. Urus является самой популярной моделью Lamborghini и продается в Соединенных Штатах более чем за $200 тысяч.

Отзыв является напоминанием о важности регулярного технического обслуживания и осмотров транспортных средств, особенно когда водитель ездит на высоких скоростях. Lamborghini заявила, что предоставит клиентам бесплатный осмотр и ремонт неисправных автомобилей с такими дефектами. Компания также работает над улучшением своих производственных процессов, чтобы предотвратить появление подобных недочетов в будущем.