Компания хочет выпустить специальное ПО, которое упростит создание новых языковых моделей ИИ.

IBM объявила, что выпустит семейство моделей искусственного интеллекта в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое поможет Саудовской Аравии обучить свою систему ИИ арабскому языку.

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Этот подход отличается от подхода конкурентов IBM, таких как Microsoft и других, которые держат свои модели искусственного интеллекта закрытыми и взимают плату за доступ. IBM, как и Facebook, запрещенная на территории России экстремистская организация, открывает свои модели искусственного интеллекта для широкой публики.

Инструменты ИИ IBM, называемые "Granite", предназначены для того, чтобы помочь разработчикам быстрее писать код. Чтобы заработать на этих моделях, IBM предлагает платный инструмент под названием Watsonx, который помогает бесперебойно запускать модели в центрах обработки данных после их настройки. Стратегия IBM заключается в том, чтобы зарабатывать деньги, когда клиенты действительно используют модели ИИ, независимо от того, были ли они созданы IBM или другими компаниями и работают ли они в центрах обработки данных IBM или нет.

"Мы считаем, что находимся в начале создания генеративных моделей искусственного интеллекта. Конкуренция полезна для клиентов. Мы также хотим быть безопасными и ответственными", - сказал исполнительный директор IBM Арвиинд Кришна.

IBM также объявила, что Управление данных и искусственного интеллекта Саудовской Аравии будет использовать Watsonx для обучения своей модели ИИ на арабском языке "АЛЛААМ", добавляя новые языковые навыки к предложениям IBM.