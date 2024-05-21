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Zelikman
Tencent Holdings Ltd. приостановила работу Dungeon & Fighter Mobile после запуска
Сообщается, что серверы не сумели выдержать огромный приток игроков, в результате чего возникли некоторые технические проблемы.

  Tencent Holdings Ltd. временно приостановила работу Dungeon & Fighter Mobile в Китае после её запуска из-за некоторых проблем с серверами, что указывает на то, что онлайн-платформа игры была перегружена количеством игроков. Внезапное отключение было расценено как признак того, что количество игроков превысило мощности серверов, предназначенных для игры, что является обычным явлением для долгожданных релизов.

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  DnF Mobile, основанная на франшизе Nexon Co., является ключевым продуктом для Tencent, поскольку крупнейший в мире издатель игр стремится расширить свой устаревающий портфель. Выпуск новых игр в Китае был отложен из-за длительной приостановки выдачи лицензий, и Tencent планирует увеличить количество релизов в этом году. По оценкам, в этом квартале ожидается значительный рост доходов от игр после длительного периода снижения, отчасти из-за новой ролевой игры.

  Акции Tencent упали примерно на 3% перед вечерним перерывом, но достигли самого низкого уровня утром. Компания компенсировала игрокам виртуальные валюты и другие внутриигровые предметы, поскольку они работали над решением проблем с процессом входа в систему. Игра возобновила работу для игроков примерно через час, но были доступны не все функции.

  В Китае, DnF Mobile быстро стала одной из самых популярных бесплатных игр в магазине приложений для iPhone app Store. Tencent, китайская компания, которая владеет Netmarble, планировала выпустить DnF Mobile в Китае еще в 2020 году, но это совпало с разгаром регуляторных мер Пекина, которые ввели новые правила для интернет-компаний. В результате, Tencent отложил выпуск игры в соответствии с ограничениями, направленными на борьбу с зависимостью среди несовершеннолетних.

#китай #игры #гейминг #tencent #dungeon &amp; fighter mobile
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