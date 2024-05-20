Илон Маск не исключает увольнения 20% всего персонала, и продлится данное положение до конца июня

Как сообщает издание Bloomberg, сотрудники компании Tesla Inc. живут в постоянном страхе, ожидая письма об увольнении от генерального директора Илона Маска. Сроки сокращения персонала продолжаются. Генеральный директор компании не исключает, что к концу июня может быть уволено до 20% всего персонала. Неопределенность заставляет работников беспокоиться о своем будущем и не спать по ночам. Сотрудники переживают по поводу своей работы и финансового положения, не зная, что произойдет дальше.

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За последние годы компания Tesla претерпела значительные изменения, сменив свое направление и приоритеты. Это создало напряженность в коллективе и привело к дезориентации среди сотрудников. Они не уверены, куда движется компания и на что стоит ставить.

Несмотря на обещания Маска о краткосрочных сокращениях в штате сотрудников, многие все еще живут в ожидании новостей об увольнениях. Это создает атмосферу напряженности и тревоги среди коллег, которые шутят на эту тему, но в сердцах испытывают напряжение.

Подразделение Supercharger компании Tesla также переживает период неопределенности из-за увольнений. Сотрудники беспокоятся, будут ли они способны обслуживать станции Supercharger без необходимого персонала. Бывшие сотрудники рассказывают о сокращениях в группах технических специалистов, что может негативно отразиться на работе и обслуживании станций.

Tesla Inc. продолжает двигаться вперед, но изменения в штате сотрудников вызывают неопределенность и тревогу среди работников. Период адаптации к новым условиям может оказаться сложным, и сотрудники остаются в ожидании развития событий.