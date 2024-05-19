По мнению аналитиков, благодаря невысокой стоимости электроэнергии и отсутствия жёсткого регулирования со стороны властей, сохраняется хорошая динамика роста индустрии.

Динамика роста добывающих криптовалюты мощностей в Российской Федерации, возможно, останется на высоком уровне и в текущем году. По мнению аналитиков, мощности майнеров могут вырасти на 20-40%. Такой отчёт предоставили эксперты из BitRiver, ссылаясь на информацию от директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова. В 2023 году объем рынка вырос в два раза.

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Согласно BitRiver, в предыдущем году отечественные шахтеры смогли добыть порядка 54 000 биткоинов (BTC) на общую сумму в районе 3,5 миллиарда долларов по актуальному курсу обмена. В результате Россия продолжает занимать одно из лидирующих мест по объему добычи криптовалют.

По информации издания, свыше 95% вычислительных ресурсов, используемых в добыче, направлено на майнинг BTC. Соучредитель фонда Encry Foundation Роман Некрасов оценивает долю добычи BTC в 90%, а уже 10% приходятся на Litecoin и Kaspa.

Никита Вассев, основатель Terracrypto, отмечает, что майнинг в России настолько популярен благодаря невысокой стоимости электроэнергии и неплохим климатическим условиям. Основная часть шахтёров выбирает Сибирь из-за возможности экономии на охлаждении своих устройств. Также в стране существует множество производственных площадок, которые легко могут быть адаптированы для добычи биткоина. Еще одним важным фактором является отсутствие строгого контроля со стороны местных регуляторов, что создает положительные условия для развития криптовалютного бизнеса.

На сегодняшний день в России не регулируется область майнинга. Юрист из фирмы Vegas Lex Елизавета Вихлянцева отмечает, что создание крипто-ферм не запрещено. Кроме того, согласно Ярославу Шицле, руководителю отдела разрешения IT и IP-споров юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры", криптовалюта уже была признана имуществом на основе закона "О цифровых финансовых активах".