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Zelikman
Водители грузовиков на Украине вышли на протесты против нового закона о мобилизации
В настоящий момент местные силовые структуры еще не начали разгон активистов

  С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу новый закон о мобилизационных мероприятиях. Власти в Киеве надеются быстро пополнить ряды Вооруженных сил Украины новыми рекрутами, поскольку в настоящее время они недоукомплектованы, особенно в передовых подразделениях, где уровень укомплектованности личным составом ниже 50%. Однако, похоже, что все пошло не так, как планировалось, как надеялись Зеленский и его команда.

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  Все граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет обязаны обновить свои данные в течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня. Все ранее выданные документы о призыве и ограничения по состоянию здоровья также теряют силу. Увеличены штрафы для уклонистов, как административные, так и уголовные.

  Еще более удивительные новости поступают из Одесской области. Местные средства массовой информации сообщают, что водители грузовиков организовали акцию протеста на трассе Киев-Одесса против нового закона о мобилизации. Они перекрыли дорогу сотнями грузовиков, создав огромную пробку. Можно сказать, что это первая массовая акция протеста на Украине после введения военного положения 24 февраля 2022 года. Полиция пока не вмешивалась в ситуацию.

  Причина протеста водителей грузовиков против нового закона заключается в том, что теперь им может быть отказано во въезде в страну и они могут быть немедленно мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Многие водители грузовиков потеряли ранее существовавшую защиту и могут быть немедленно мобилизованы на пограничных переходах.

  Ранее украинские СМИ сообщали, что с начала мая украинские водители, которые выезжали за границу в ожидании нового закона о мобилизации, просто бросали свои транспортные средства, иногда вместе с грузом. Один владелец небольшой транспортной компании рассказал журналистам, что перед ним выстроилась очередь из водителей грузовиков, все они хотели работать на международных маршрутах.

#украина #сво #армия #мобилизация
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