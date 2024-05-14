Модели не получили встроенные видеоядра и немного уступают в тактовой частоте своим аналогам из линейки Ryzen 8000G.

Компания AMD официально представила процессоры Ryzen 8000 серии F: Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F. Красный гигант тайно выпустил данные камни Zen 4 в Китае, но в настоящий момент они доступны для всех стран.

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В процессорах используется APU AMD Phoenix, производимый по 4-нм техпроцессу TSMC. Чипы оснащены ядрами Zen 4, но в них отсутствует встроенная видеокарта RDNA 3, которая присутствует в моделях Ryzen 8000G. Эти решения похожи на систему Intel, отказавшейся от iGPU и предложившей более доступные модели для достижения минимальных ценовых показателей. В результате для Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F требуется дискретная видеокарта.

Конфигурация ядер процессора и кэш-памяти остается такой же, как в Ryzen серии 8000G. Ryzen 7 8700F имеет 8-ядерную 16-поточную конфигурацию с 16 МБ кэш-памяти L3, в то время как Ryzen 5 8400F использует 6-ядерную 12-поточную конфигурацию с таким же количеством L3 кэша. Оба процессора имеют потребляемую мощность 65 Вт и поставляются с кулером AMD Wraith Stealth cooler в боксовой комплектации.

Компания AMD опубликовала тесты производительности, в которых Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F сравниваются с конкурентами. Как и в случае с любым тестом, рекомендуется с осторожностью подходить к их результатам.

Удивительно, что модели данной серии имеют меньшую тактовую частоту. Если брать в расчет то, что iGPU был удален, потребляемой мощности должно с лихвой хватать для такой же или более высокой тактовой частоты. Возможно, что в чипах используется низкокачественный кремний, не отвечающий требованиям для лучших показателей тактовой частоты. Однако, процессоры включают ручной разгон, так что всегда есть возможность повысить их производительность до уровня G-серии.