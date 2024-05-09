В Китае идёт активная работа на созданием гуманоидных роботов, способных конкурировать с Atlas от Boston Dynamics

Пекинский инновационный центр гуманоидных роботов был основан в ноябре прошлого года как "первый инновационный центр гуманоидных роботов провинциального уровня в Китае" и стал частью новейшего технологического центра, в котором работают свыше 100 компаний-робототехников, скооперировавшихся вместе над формированием полной цепи производства ключевых компонентов, созданием приложений и полной сборкой роботов.

реклама

Компания является совместным предприятием Beijing Yizhuang Investment Holdings Limited, UBTech Robotics, Xiaomi и Beijing Jingcheng Machinery Electric. Его целью является достижение пяти ключевых целей, включая разработку прототипов человекоподобных машин общего назначения.

Гуманоид Tiangong с открытым исходным кодом позиционирует себя как "первый в мире полноразмерный человекоподобный робот, который может работать исключительно на электроэнергии". Однако, похоже, что есть и ряд других претендентов на этот титул, такие как H1 от Unitree и недавно возрожденный Atlas от Boston Dynamics. Китай представил первого человекоподобного робота для общего использования в различных сценариях.

Как и в случае с H1, у человекоподобного робота общего назначения в настоящее время отсутствуют руки, похожие на человеческие, но сообщается, что он может бегать со скоростью 6 километров в час - благодаря так называемому "Имитационному обучению с прогностическим подкреплением на основе состояния памяти". Он также может подниматься по лестницам и склонам, не полагаясь на свои датчики 3D-зрения, регулируя свою походку в зависимости от движения. Робот оснащен шестисуставными датчиками усилия для точной обратной связи.

Гуманоид Tiangong имеет рост 1,63 м с головы до ног и весит 43 кг. Он работает от аккумулятора 48 В / 15 А, имеет 3 степени свободы в руках и 6 в ногах, оснащен фронтальными инерциальными измерительными блоками и включает встроенный Wi-Fi.

Касательно обработки данных, разработчики хвастаются, что он может выполнять 550 триллионов операций в секунду. Других подробностей в настоящее время мало, но в дополнение к тому факту, что мы будем занимать наши рабочие места в центрах производства и внедрения, его "открытый исходный код и масштабируемый дизайн" могут позволить использовать его в качестве домашнего бота или исследовательского инструмента.