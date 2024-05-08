Даже "балконные майнеры" начали приобретать новые домашние ASIC-устройства. Рынок видеокарт стабилизируется

В течение последних месяцев ситуация на рынке видеоадаптеров наконец стабилизировалась на фоне ощутимой просадки различных криптовалютных проектов, доступных для майнинга на видеокартах.

реклама

Если ранее можно было наблюдать постепенный рост стоимости данных товаров, то на сегодняшний день цены на продукты Nvidia и AMD зафиксировались на определённых отметках, а в некоторых случаях даже снизились. И не удивительно, учитывая что некоторая часть молодых крипто-проектов стремительно выпала из индустрии, а другая в достаточно короткие сроки оказалась полностью в распоряжении профессионального промышленного майнинг-оборудования.

К примеру, ранее крипто-шахтёры возлагали свои надежды на такую монету как Kaspa, перспективный проект, который действительно смог добиться немалых успехов в сфере криптовалют. Однако, благодаря этому на него обратили внимание и компании, производящие ASIC-устройства, как например Bitmain или IceRiver. Как результат, в течение короткого времени, майнеры на видеокартах были выдавлены с данного проекта.

В настоящий момент, такая же картина наблюдается с проектом Alephium, для которого начинают выпускаться сверхдоходные ASIC-майнеры. Согласно появившейся информации, устройство Antminer AL3 сможет выдавать порядка 8 TH в секунду, потребляя при этом порядка 3200 Ватт. Для сравнения флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 выдаёт около 6 GH в секунду, при потреблении в 320 Ватт, то есть устройство выдаёт производительность равную 1300 видеокартам от Nvidia, потребляя всего лишь в 10 раз больше.

Не будем углубляться какая доходность на данный момент у подобного аппарата, вполне очевидно, что всех покупателей устройств для проекта Alephium ждёт та же участь, что и владельцев ASIC-устройств для Kaspa - общий хешрейт и сложность сети будут расти так быстро, что пока аппарат доедет до конечного пользователя, он уже перестанет быть сверхприбыльным.

На фоне всего этого есть хорошие новости для энтузиастов, геймеров и ценителей компьютерного железа, крипто-шахтёры наконец начинают признавать, что видеокарты теряют актуальность в качестве инструмента для майнинга криптовалют. Всё больше блогер-майнеров отказываются от GPU и переходят на ASIC-оборудование. Теперь даже домашние шахтёры, у которых нет целых ангаров под рукой, могут подобрать себе специализированное тихое и энергоэффективное устройство, а не будут приходить в магазины и скупать все имеющиеся видеокарты, как это было в 2017 или 2021 годах.

Хочется надеяться, что если в ближайшем будущем и наступит майнинг-бум или крипто-лето, то мы не попадём в такой же "идеальный шторм", как это было ранее. Однако, как отмечалось ранее, теперь стоит следить за тенденциями в индустрии искусственного интеллекта, которая постепенно требует всё больших мощностей.