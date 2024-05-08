По мнению аналитиков, производители сокращать производственные мощности DDR4/5, чтобы перенести их на выпуск HBM

По мнению экспертов аналитической компании TrendForce, ожидается, что цены на память HBM подскочат на 5-10 процентов уже в следующем году из-за растущего спроса со стороны сегмента искусственного интеллекта. Это приведет к увеличению стоимости других видов памяти DRAM. По прогнозам, цены на DRAM типа DDR5 также должны вырасти на 15-20 процентов, поскольку производители памяти переключат свое внимание на более прибыльный сегмент HBM.

реклама

HBM оказывается примерно в 5 раз дороже, чем DDR5, и увеличивающийся спрос на этот тип памяти приведет к увеличению его доли на рынке DRAM как по объему, так и по стоимости. Мировой рынок HBM получил дополнительный толчок за счет бума в области ИИ: как сообщают компании Micron и SK Hynix, их поставки HBM на текущий год полностью распроданы, и значительная часть 2025 года уже забронирована.

По словам старшего вице-президента TrendForce по исследованиям Аврила Ву, доля HBM в общем объеме памяти DRAM увеличится с 2 процентов в 2023 году до 5 процентов в 2024 году и превысит 10 процентов к 2025 году. Рыночная стоимость HBM может превысить 30 процентов от всего рынка DRAM к концу следующего года.





Хотя HBM обладает значительными преимуществами в производительности и емкости по сравнению с другими видами памяти DRAM, его производство более сложное, что может привести к сокращению ресурсов для производства других типов памяти, включая DDR5, и уменьшить их доступность на рынке, повысив цены.

Прогнозируется, что рост спроса на HBM в этом году составит почти 200 процентов, а в 2025 году удвоится. Предполагается, что в следующем году произойдет переход на HBM3E. Это изменение должно увеличить емкость HBM на один чип, что будет полезно поставщикам решений в области искусственного интеллекта.