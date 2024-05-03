Компания вложила миллиарды долларов, понимая что в мире высоких технологий началась новая "гонка вооружений".

В июне 2019 года технический директор Microsoft Кевин Скотт и исполнительный вице-президент по искусственному интеллекту Сатья Наделла отправили электронное письмо генеральному директору Microsoft Биллу Гейтсу с темой "Мысли об OpenAI". Это электронное письмо было ответом на предыдущее электронное письмо от Скотта, который выразил обеспокоенность позицией Microsoft на рынке искусственного интеллекта и потенциальным отставанием компании от Google.

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Скотт изначально сравнивал усилия Google в области искусственного интеллекта с соревнованием с другими компаниями за разработку "самого впечатляющего игрового трюка". Он считал, что успех Google в этой области был обусловлен использованием передовых алгоритмов и методов машинного обучения.

"Это было ошибкой. Когда они использовали всю созданную ими инфраструктуру для разработки моделей обработки естественного языка [NLP], которые мы не могли легко воспроизвести, я начал относиться к этому более серьезно", сказал он.

Скотт потратил время на изучение разработок Google в области искусственного интеллекта и обнаружил, что компания добилась значительного прогресса в таких областях, как перевод языков и распознавание речи. Особенно его впечатлило использование Google алгоритмов глубокого обучения и нейронных сетей.

Скотт также отметил, что поисковая система Microsoft Bing недостаточно хорошо финансировалась или укомплектовывалась персоналом, чтобы конкурировать с разработками Google в области искусственного интеллекта. Он считал, что даже если бы у Bing было больше ресурсов, ему все равно пришлось бы пройти процесс обучения и масштабирования, чтобы быть конкурентоспособным.

Остальная часть электронного письма была отредактирована, но, как полагается, оно было связано с потенциальными инвестициями в OpenAI, стартап, разрабатывающий технологию искусственного интеллекта.

Наделла ответил на электронное письмо, сказав, что это хорошее объяснение того, почему он хотел, чтобы Microsoft инвестировала в OpenAI. Он также отметил, что Microsoft необходимо будет обеспечить ответственное использование своей инфраструктуры и чтобы она не отставала от Google в гонке искусственного интеллекта.

Несколько недель спустя Microsoft инвестировала в OpenAI 1 миллиард долларов и с тех пор компания продолжает инвестировать в стартап. Однако, были опасения по поводу участия Microsoft в OpenAI, поскольку некоторые предположили, что компания потенциально может взять его под свой контроль. Европейский союз также начал расследование сделки, чтобы убедиться, что она не нарушает антимонопольное законодательство.



