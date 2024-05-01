Вся надежда лежит на развитие технологий искусственного интеллекта, которые требуют всё большего количества дата-центров

Advanced Micro Devices Inc. (AMD), второй по величине производитель компьютерных процессоров, прогнозирует низкий доход в текущем квартале, что связано с низким спросом на чипы, используемые в игровом оборудовании.

реклама

Игровое подразделение AMD не оправдало ожиданий по выручке в предыдущем квартале, но компания ожидает увидеть импульс от разработки ускорителей искусственного интеллекта - чипов, аналогичных производимым корпорацией Nvidia. Эти чипы помогают разрабатывать чат-ботов и другие инструменты искусственного интеллекта. AMD прогнозирует, что ее новые продукты MI300 принесут доход в размере $3,5 миллиардов в этом году.

"Это захватывающее время для отрасли, поскольку широкое внедрение искусственного интеллекта стимулирует спрос на значительно большую вычислительную мощность на широком спектре рынков", - заявила генеральный директор AMD Лиза Су в своем заявлении.

Прогноз выручки AMD соответствует пессимистичному прогнозу Intel, которая ожидает, что спрос останется низким в первой половине года. Тем не менее, AMD по-прежнему ожидает роста примерно на 6% в текущем квартале, что лучше, чем неизменный прогноз для ее более крупного конкурента.

Как и Intel, AMD также получает значительную часть своих доходов от производства персональных компьютеров и серверных микропроцессоров. Рынок серверов, который на протяжении многих лет был солидным бизнесом, в последнее время стал менее надежным, поскольку операторы центров обработки данных вложили значительные средства в графические процессоры Nvidia - ту же область, где сейчас конкурирует AMD.

Инвесторы, которые делали ставку на перспективы AMD на рынке искусственного интеллекта, наблюдали некоторый рост в первой половине года, но в последние месяцы их акции упали. Анонс графического процессора следующего поколения от Nvidia оказал давление на акции AMD.