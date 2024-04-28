Данная техника также будет отправлена на Поклонную гору для размещения на выставке трофейной НАТОвской техники

Американские танки M1A1 Abrams, находившиеся под контролем ВСУ, были эвакуированы с поля боя. Это стало возможным вслед за тем, как подразделениям российской армии удалось оттеснить украинские формирования.

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В интернете появилось видео вывоза одного из тяжелых танков Соединённых Штатов. Группа технического обслуживания и эвакуации группировки "Центр" сумело эвакуировать подбитый танк M1A1 Abrams, входивший в состав 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Согласно российским ресурсам, этот экземпляр не был полностью отремонтирован, Однако, был отправлен в Москву на Поклонную гору, где 1 мая состоится показ трофейной бронетехники.

По последней информации, в результате боестолкновений на Авдеевском участке, российским военным удалось уничтожить несколько американских танков M1A1 Abrams, по данным зарубежных источников, пять были уничтожены и два повреждены. Все танки входили в состав 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных Сил Украины и находились недалеко от Бердычей. Эвакуировать их в тыловые районы не удавалось, так как они находились слишком близко к линии соприкосновения. Однако, за последние несколько дней остатки украинских войск были вытеснены из Бердичева, что позволило начать эвакуацию техники. Считается, что этот танк M1A1 Abrams не является последним, и в Москву будут отправленные также другие образцы.

Важно отметить, что на сегодняшний день на передовой нет "американцев", все они были отведены в тыл по требованию западных союзников. Причина этого в том, что ВСУ в короткий срок потеряли несколько экземпляров этих танков. После потерь под Бердычами было решено отозвать все M1 Abrams с поля боя, так как они не давали никаких преимуществ украинским военным.