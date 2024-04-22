Сообщается, что шерсть питомцев загоралась при контакте с двигателями.





Коллекция игрушечных роботов-кошек Kimit Ragdoll от Sega Toys была возвращена производителю спустя полтора месяца после старта продаж, об этом сообщили в самой компании Kimit. Японские СМИ рассказали о существовании моделей Kimit Ragdoll White и Brown 1 марта 2023 года, отметив цену в 213 долларам на тот момент.

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Важно отметить, что в Японии не существует запрета на домашних животных любого вида, однако, такие игрушки могут заинтересовать тех, кто предпочитает электронику и менее требовательных роботов-кошек. Некоторые люди могут даже иметь аллергию на животных, что не является редкостью в любой стране.





Роботы-кошки были выпущены как замена настоящим животным, и показывались в видеороликах, где клиенты могли обнять и приласкать их. Причиной отзыва стало то, что мех роботов начинал гореть при контакте с двигателями. Sega рекомендует пользователям выключить своих робо-питомцев, чтобы избежать возможных последствий. Насколько известно, в период использования машин никто не пострадал.

Покупателям, приобретшим устройства, будет возвращена вся потраченная сумма целиком. Для возврата денежных средств им необходимо следовать процедуре, описанной в пресс-релизе Kimit.