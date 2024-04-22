Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Компании Sega пришлось отозвать своих робо-котиков с продаж из-за технических проблем
Сообщается, что шерсть питомцев загоралась при контакте с двигателями.

реклама


  Коллекция игрушечных роботов-кошек Kimit Ragdoll от Sega Toys была возвращена производителю спустя полтора месяца после старта продаж, об этом сообщили в самой компании Kimit. Японские СМИ рассказали о существовании моделей Kimit Ragdoll White и Brown 1 марта 2023 года, отметив цену в 213 долларам на тот момент.

реклама

  Важно отметить, что в Японии не существует запрета на домашних животных любого вида, однако, такие игрушки могут заинтересовать тех, кто предпочитает электронику и менее требовательных роботов-кошек. Некоторые люди могут даже иметь аллергию на животных, что не является редкостью в любой стране.


  Роботы-кошки были выпущены как замена настоящим животным, и показывались в видеороликах, где клиенты могли обнять и приласкать их. Причиной отзыва стало то, что мех роботов начинал гореть при контакте с двигателями. Sega рекомендует пользователям выключить своих робо-питомцев, чтобы избежать возможных последствий. Насколько известно, в период использования машин никто не пострадал.

  Покупателям, приобретшим устройства, будет возвращена вся потраченная сумма целиком. Для возврата денежных средств им необходимо следовать процедуре, описанной в пресс-релизе Kimit.

#технологии #япония #sega #роботы #котики
+
Написать комментарий (0)
Google уволила 28 сотрудников, выступивших против контракта с израильским правительством
TikTok под угрозой: США требуют продажи или запрета приложения
Норвегия инвестирует €52 млрд в оборону
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
8
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
2
Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
+
Fallout 5 будет, но после TES 6
6
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
4
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
6
Спутниковая навигация без «мертвых зон» скоро появится в Google Maps
+
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
+
Эксперты: нынешний халвинг может поднять стоимость биткоина до 700 000 долларов
+
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
1
Солнечная батарея, толщиной в 20 раз тоньше волоса, обеспечила длительные полеты беспилотника
+
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
В России разрабатывается масштабный нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры
+
Иностранные инвесторы массово покидают тайваньский рынок акций
+
NYT: дешёвые российские дроны уничтожают дорогие переданные ВСУ западные танки Abrams и Leopard
+

Популярные статьи

Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
84
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
245
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
15
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
161
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
9
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
5
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
1
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+

Сейчас обсуждают

УдалЁн
05:28
К сожелению он вам по ушам проехал, в профсофте АМД дико проебывает зелёным.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Олесь Кука
05:26
А нафига они на карте с 16гб памяти крутили модели 7B и 8B? Протестировали бы 13B или 34B с квантованием
Модель ИИ Llama 3 от Meta* хорошо ускоряется с помощью Intel Gaudi и Arc
coth
05:26
И от Milestone KT ничего не получала. У них собственный движок. И после потери лицензии WRC Milestone продолжила под брендом Sebastien Loeb Rally Evo.
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
УдалЁн
05:26
Ну в консолях действительно стоят в основном чипы от амуде. А вот в процы и видеокарты от АМД , говно редкостное, поэтому их некто и не покупает
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Cole Mcgrath
05:25
Удивлён, что пост о икс боксе начался не с помоев какой бокс плохой, отнимают работу у Данте А так это очевидно как день, бокс имеет некст ген, но игрушки на фоне того же хуана те же , когда у хуана ...
Следующее поколение Xbox может поддерживать игры для ПК
nukemall
05:23
Смешно хрюкаешь, свинка свидомая.
Россия совместно с Республикой Беларусь начала масштабное расширение железнодороной инфраструктуры
Cole Mcgrath
05:21
Тебя задизил видимо dante 1980
Следующее поколение Xbox может поддерживать игры для ПК
Георгий Тихонов
05:21
Ну вот теперь знаю где рыкса ещё могёт, спасибо. А так, вот поставил 4070с и не понял кайфа. Куртка из монитора не вылез, игры круче не стали. Если игра посредственная то её никакая технология не спас...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
nukemall
04:57
Про "морозостойкость" Т-80 брехня - заводится двигатель только от аккумуляторов, а они на морозе ёмкость заметно теряют, к тому же перед запуском надо масло подогреть и прокачать что тоже делается эле...
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
ne3adrot
04:31
Zero, ну так нашел монитор мечты? Купил 27GN800-B, встретил меня дикий glow в левом нижнем углу, вот думаю что брать на замену.
Что меня раздражает в современных мониторах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем