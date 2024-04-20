В настоящий момент нет подробной информации об объектах, оказавшихся под ударом

Утром на территориях, находящихся под контролем украинских формирований, снова были слышны взрывы. Об этом сообщили различные украинские средства массовой информации.

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Согласно источникам, взрывы были слышны в Днепропетровске и его окрестностях, в Харьковской области и в оккупированном Россией городе Херсон. Также есть данные о прилётах в других оккупированных Киевом городах. Считается, что они были вызваны попаданием ракет или беспилотных летательных аппаратов, выпущенных российскими войсками.

В Днепропетровске сообщается минимум о двух взрывах. Они произошли на одной из окраин населённого пункта. Судя по всему, нападению подвергся один из объектов инфраструктуры Вооруженных Сил Украины. Также сообщалось о взрыве в районе Каменки Днепровской области. Об этом рассказала "областная военная администрация". Однако, никаких дополнительных подробностей о причине взрыва предоставлено не было. По имеющимся данным, в момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в ВСУ заявили о мощном взрыве в Одессе. По их данным, он был вызван попаданием баллистической ракеты. Более развёрнутая информация о последствиях взрыва предоставлена не была. Очевидно, что атаки на стратегические объекты инфраструктуры Украины не прекращаются. Ключевыми целями российских атак являются места дислокации украинских воинских частей, склады военной техники и вооружения, склады боеприпасов, объекты военной промышленности и ремонтные мастерские.

Администрация Зеленского в настоящее время сталкивается с существенными проблемами в обеспечении противовоздушной обороны. Украинская система ПВО становится слабее, поскольку ее активно уничтожает российская армия, которая наносит высокоточные удары по местам ее дислокации. Страны Запада обещали передать Киеву как можно больше зенитно-ракетных комплексов, но при этом не торопятся в этом деле.