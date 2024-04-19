По мнению компании, таким образом можно будет ускорить процесс разработки продуктов и сервисов

Генеральный менеджер Alphabet Inc. Сундар Пичаи объявил об изменениях в структуре рабочих групп Google, заявив, что эти шаги помогут компании быстрее и эффективнее разрабатывать продукты и сервисы, связанные с искусственным интеллектом. В памятке для сотрудников Пичаи также объявил, что модели, исследовательские и ответственные команды, связанные с искусственным интеллектом, будут объединены во флагманское подразделение Google DeepMind.

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Чтобы ускорить разработку моделей искусственного интеллекта, таких как Gemini и Gemma, команды Google Research и Google DeepMind будут работать вместе в единой команде, которая также объединит дорогостоящие вычислительные ресурсы, необходимые для обучения и создания систем под единым руководством. Ответственные команды искусственного интеллекта в бизнесе также присоединятся к Google DeepMind.

Тем временем будет сформирована новая команда, которая объединит усилия отделов оборудования, программного обеспечения и искусственного интеллекта Google, включая тех, кто работает над такими продуктами, как Android, Chrome, search и photos. В эту команду также войдут сотрудники, работающие над компьютерной фотографией и функциями искусственного интеллекта на устройствах, таких как недавно запущенный инструмент искусственного интеллекта "Google Search Circle", разработанный в партнерстве с Samsung Electronics Co.

В то время как Google активно работает над генеративным ИИ, чтобы догнать объединенные усилия Microsoft Corp. и OpenAI, которые считаются более продвинутыми, компания также изменила свои приоритеты и сократила расходы. За последние несколько месяцев это привело к серии увольнений. В январе компания уволила сотни людей, работавших в группах, связанных с цифровыми помощниками, оборудованием и инженерами.

Однако, Google считает, что реорганизация необходима, чтобы сосредоточиться на запуске инструментов и сервисов ИИ. Ранее в этом году компания представила новую версию своей модели Gemini 1.5 Pro, которая, по словам Пичаи, может обрабатывать большие объемы текста, видео и аудио по сравнению с конкурентами. Google также переименовала своего чат-бота в Gemini и выпустила более открытую модель для обработки большого объема языковых данных, чтобы помочь компании привлечь на свою сторону сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Однако, Google также сталкивался с проблемами, например, когда компания столкнулась с повсеместной критикой своего инструмента генерации изображений с помощью искусственного интеллекта, который создавал исторически неточные изображения людей.