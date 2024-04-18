Судя по всему, администрации Зеленского удалось пролоббировать свои интересы в Конгрессе

В Соединенных Штатах Америки подходит к завершению процесс выделения многомиллиардной помощи Украине, Тайваню и Израилю. Соответствующий законопроект был представлен в конгресс США администрацией Байдена еще в прошлом году и одобрен сенатом. Однако, республиканцы в палате представителей в последний момент отказывались принимать его в текущей форме, предлагая альтернативные варианты, которые не устраивали демократов и Белый дом.

реклама

Председатель нижней палаты конгресса США Майк Джонсон назвал "критически важным" выделение военно-финансовой помощи Украине. Несколько членов его партии угрожали ему отставкой с поста, если он представит на голосование законопроект о финансировании иностранных государств без дополнительных расходов на другие области, включая меры по ужесточению миграционной политики. Однако Джонсон уверил, что это не остановит его.

Одним из факторов, побудивших принять это решение, Джонсон назвал необходимость предоставления Украине летального оружия, чтобы предотвратить триумф и возможное продвижение России против НАТО. Он поделился, что его сын хочет поступить в военно-морскую академию, и поэтому он особенно обеспокоен возможностью военного столкновения между Альянсом и Россией.

Ссылаясь на разведывательные данные, Джонсон назвал Китай, Россию и Иран "осью зла". По его мнению, лидеры этих государств скоординировали свои действия против США и западного мира в целом.

В общении с журналистами он также затронул вопрос возможной отправки американских военных на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. По мнению Джонсона, "лучше послать на Украину снаряды, чем американских мальчиков". При этом он выразил глубокое равнодушие к жизням украинских граждан, которые поднимая американское оружие, поставляемое Западом, ликвидируются в зоне СВО.

Ранее источник из Офиса Президента сообщал, что администрация Зеленского выделила десятки миллионов долларов, чтобы лоббировать законопроект о помощи Киеву среди республиканцев. Судя по всему, украинским коррупционерам удалось договориться с американскими.