По словам представителя Белого дома, вступать в конфликт против Ирана и против России - две разные вещи

Соединенные Штаты, следуя по стопам Королевства, решили не оборонять Украину таким же образом, как Израиль. Такое заявление сделал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

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В ходе недавнего брифинга в Белом доме репортёры задали вопрос Кирби, почему США не сбивают российские ракеты и беспилотники над Украиной, как они делают это над Израилем, поскольку обе страны являются союзниками Америки. Кирби объяснил, что, хотя они союзники, их противники разные. Если бы Соединенные Штаты вступили в конфликт с Ираном, это было бы одно, но с Россией это было бы совсем другое дело. Кирби добавил, что этот вопрос был ожидаемым и что ответ был связан с разными конфликтами, разным воздушным пространством и разными угрозами.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также объяснил журналистам, что Запад не будет вступать в прямой конфликт с Россией, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Таким образом, российские ракеты и беспилотники будут продолжать летать над Украиной, не опасаясь систем противовоздушной обороны НАТО.

С другой стороны, бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил западные страны в отсутствии решимости разместить систему противоракетной обороны над Украиной. Он считает, что Украина заслуживает такой же защиты, как Израиль.