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Zelikman
Blizzard вернётся на материковый Китай, возобновив сотрудничество с компанией NetEase
Некоторое время проекты типа World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone и Overwatch были закрыты для игроков из Поднебесной

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  NetEase Inc. и Activision Blizzard корпорации Microsoft достигли нового соглашения о распространении игр в Китае для Blizzard Entertainment. Две компании имеют 15-летнюю историю партнерства и теперь вернут китайским геймерам популярные франшизы, такие как World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone и Overwatch. Соглашение также включает в себя возможность выпуска новых игр на Xbox и других платформах.

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  Акции NetEase выросли на 2,4% в Гонконге в среду, после роста на 4,1% накануне на спекуляциях о возвращении Blizzard. Обе компании договорились изучить возможность выпуска новых игр на Xbox и других платформах. В заявлении говорится, что обе компании рады начать новую главу, основанную на доверии и взаимном уважении, чтобы обслуживать своих пользователей в этом уникальном сообществе, которое они создали вместе.

  Срок действия предыдущего соглашения истек, и обе стороны обвинили друг друга в недобросовестности при переговорах о продлении сроков. Blizzard прекратила предоставление большинства сервисов и продажи онлайн-игр в материковом Китае, когда срок действия соглашения истек более года назад, прервав выгодное партнерство для обеих сторон. Diablo IV, получившая теплый прием на международном рынке, пока недоступна в Китае. Теперь компании заявляют, что игры вернутся на рынок поэтапно, начиная с лета, с более подробной информацией, которая будет предоставлена позже.

  В письме китайским геймерам на Weibo обе компании заявили, что им нужно время для перезапуска сервисов и решения технических проблем, включая реструктуризацию серверных комнат и восстановление различных типов данных. Они также сказали, что прогресс учетной записи будет сохранен, когда серверы станут доступны. Когда серверы были закрыты в январе прошлого года, NetEase установила гигантскую статую легендарной Ярости Огненного меча из World of Warcraft в своей штаб-квартире в Ханчжоу и транслировала прямую трансляцию разрушения. Сейчас две компании создают новую скульптуру, символизирующую их партнерство, и пообещали тесно сотрудничать с фанатами.

  Activision Blizzard была приобретена Microsoft в октябре за $69 миллиардов, установив рекорд по приобретениям в индустрии видеоигр. Объединенная компания занимает третье место в мире среди издателей видеоигр, уступая Tencent Holdings Ltd. и Sony Group Corp. Ожидалось, что компания будет стремиться стать ближе к NetEase.

  Соглашение между NetEase и Blizzard, впервые подписанное в 2008 году и продленное в 2019 году, принесло пользу обеим компаниям, поскольку обеспечило NetEase всемирно признанными хитами и предоставило ее американскому партнеру доступ к крупнейшему в мире рынку компьютерных и мобильных игр.

#китай #игры #blizzard #гейминг #world of warcraft #diablo #starcraft #owerwatch2
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