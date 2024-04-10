По мнению военных, это одно из ключевых средств связи для украинских вооруженных сил

Пентагон официально объявил, что контракт на развертывание терминалов Starlink Илона Маска на Украине оценивается в 23 миллиона долларов. Это сделка, которая привлекла внимание мировых средств массовой информации.

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Американский чиновник, ссылаясь на важность услуги в сфере безопасности, отметил, что поставка терминалов Starlink компании SpaceX имеет решающее значение для обеспечения связи и поддержки Украины. Военные чиновники США признали, что терминалы Starlink сыграли одну из главных ролей в обеспечении связи как для гражданского населения, так и для вооруженных сил страны.

Украина получила 10 тысяч терминалов, которые имеют критическое значение для коммуникационной инфраструктуры в условиях конфликта. Илон Маск выразил беспокойство о использовании терминалов Starlink Украиной, подчеркнув, что они предназначены для гражданского использования. Сам миллиардер уже не раз заявлял, что категорически против того, чтобы его продукция использовалась для убийств и разрушений. Ранее Маск также в одном из интервью рассказал, что блокировал действие спутниковой связи на полуостров Крым, чтобы не допустить ракетно-дроновых ударов по региону.

Несколько месяцев назад поступали сообщения, что российские войска также используют средства связи Starlink. Зачастую это оборудование купленное через третьи страны, либо оставленное украинскими формированиями.