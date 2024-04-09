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На официальном аккаунте Champions of Otherworldly Magic в соцсети Х было опубликовано сообщение следующего содержания: «Мы оплачиваем нашего ИИ-художника $15.000 в месяц за ровно 10 часов работы».
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Компания объясняет эту сумму тем, что создатель создает сотни "потрясающих" изображений "астрономически быстрее", чем любая команда традиционных художников.
"Его иллюстрации на 100% созданы искусственным интеллектом, но в нем нет дополнительных пальцев, нет общего дизайна, нет ошибок... у него последовательная эволюция, скины, альтернативные художественные стили — буквально никто не находится на его уровне", — заявляют в компании.
Соучредитель и генеральный директор Champions TCG Майлз Малек рассказал PC Gamer, что анонимный автор, имеющий 15-летний опыт работы в цифровом искусстве и не использующий социальные сети, в течение шести месяцев создал более 1000 изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта и получил за это хорошие деньги, $15 000 каждый месяц.
Малек сказал, что получение такого же объема работы от команды традиционных художников потребовало бы гораздо больше денег и времени. Генеральный директор также подтвердил, что изображения не полностью созданы искусственным интеллектом, поскольку они редактируются и фильтруются для проверки на наличие ошибок.
Возможно, многие не удивятся, узнав, что карты Champions — это NFT, которые можно покупать и продавать за криптовалюту. В одном из многочисленных ответов на пост, в котором говорится, что никто не будет играть в эту игру, компания утверждает, что заработала более $510 000 на вторичном рынке.
Большинство фонов очень простые, а персонажи довольно типичные, но за них компания платит $15.000 в месяц.
Было много споров по поводу использования ИИ, от промо-материалов Wizards of the Coast и книг до вступления к Secret Invasion. В конечном счете, большинство людей до сих пор ненавидят все, созданное таким образом, и компания, ответственная за его использование, склонна извиняться. Тем не менее, искусство ИИ продолжает находить свое применение в новых играх, шоу, книгах и т. д.