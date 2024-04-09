Причины такого решения пока не называются

В последний момент запуск новой современной ракеты "Ангара-А5" без объяснения причин был отменён, об этом сообщает ряд различных средств массовой информации.

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Запуск ракеты должен был состояться на космодроме Восточный. Однако, в самый последний момент он был отменен, оставив зрителей на YouTube-канале Роскосмоса в недоумении. Представители Роскосмоса пока не объяснили, когда запуск будет повторен.

Это уже четвертая попытка запуска "Ангары-А5" с момента ее первого выхода на орбиту в 2014 году, и первая после неудачной миссии в конце 2021 года. Новый космодром Восточный, открытый в 2016 году, способен принимать более крупные грузы и является важной частью космической стратегии России.

"Ангара-А5" обеспечивает России возможность доставки тяжелых грузов на орбиту, что делает ее ключевой фигурой в развитии космической отрасли страны. Тем не менее, у ракеты "Ангара-А5" остается конкуренция с зарубежными аналогами, такими как Falcon 9 и другими.

Российская космическая отрасль сталкивается с возросшей конкуренцией от Соединённых Штатов Америки и Китайской Народной Республики, и Роскосмос рассматривает различные стратегии для сохранения своей позиции на мировом рынке космических услуг.

Будем следить за развитием событий. В настоящий момент причина отмены пуска не называется.