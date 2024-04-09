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Zelikman
Развитие ИИ и расширение дата-центров привело к росту акций производителей электрооборудования
Соединённые Штаты закупают в большом количестве всю необходимую аппаратуру для модернизации своей инфраструктуры

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  Акции южнокорейских производителей электрооборудования показывают выдающийся рост на фондовом рынке в этом году. Благодаря ожидаемому увеличению спроса на электроэнергию со стороны разработчиков искусственного интеллекта и центров обработки данных в США, некоторые компании выросли более чем на 100%.

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  Компания HD Hyundai Electric Co., специализирующаяся на производстве силовых трансформаторов, распределительных устройств и генераторов, показала рост более чем на 160%, став лидером на рынке. Акции Hyosung Heavy Industries Corp. увеличились почти на две трети, а акции LS Electric Co. подросли на почти 70% за тот же период.

  Эти успехи свидетельствуют о том, что отрасль является ключевым игроком в удовлетворении растущего спроса на электроэнергию для приложений искусственного интеллекта, центров обработки данных и других цифровых сервисов. Спрос на оборудование в США ожидается особенно высоким в свете старения и неэффективности энергосетей страны.

  "Электрическое оборудование в Азии становится ключевой темой благодаря искусственному интеллекту. Не хватает электроэнергии, а электроэнергетическая инфраструктура в США находится в довольно устаревшем состоянии", - отметил Джей Ли, директор по инвестициям в Timefolio Asset Management SG Pvt. в Сингапуре.

  В отрасли также отмечаются продажи, связанные с заказами новых производственных мощностей, строящихся в США другими южнокорейскими конгломератами, включая Samsung Electronics Co., Hyundai Motor Co. и LG Energy Solution Ltd.

  По словам Ли, корейские производители электрических трансформаторов и другого оборудования прежде практически не были представлены за границей, однако, теперь около 60–70% их доходов приходят из США. Увеличение их рентабельности явно свидетельствует о положительных изменениях.

  "Существует огромный спрос на модернизацию электроэнергетической инфраструктуры в США, и клиенты оттуда размещают огромные заказы у южнокорейских компаний по производству оборудования," - подчеркнул Ли.

#сша #технологии #искусственный интеллект #южная корея #оборудование #дата-центры
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