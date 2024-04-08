Министерство торговли рассчитывает, что свыше 26 тысяч американцев получат работу за счет строительства нового предприятия и его функционирования

TSMC стала последним бенефициаром закона о полупроводниковых чипах, после того как Министерство торговли США заявило о заключении предварительного соглашения с тайваньским гигантом о предоставлении грантов на сумму до $6,6 миллиардов и кредитов на сумму $5 миллиардов. Деньги будут направлены на строительство третьего завода в штате Аризона.

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Уже сейчас TSMC строит два завода в Финиксе, штат Аризона. Официально заявлено, что средства, полученные из чипов, будут направлены на строительство третьего завода, который запустится к концу десятилетия и будет использовать 2-нм технологию следующего поколения. Первые 2-нм чипы планируется производить на родине компании, в Тайване, в 2025 году.

"Впервые в истории мы будем производить самые передовые полупроводниковые чипы в масштабах планеты здесь, в Соединенных Штатах Америки, с участием американских рабочих", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Раймондо также добавила, что 2-нм чипы необходимы для развития новых технологий, таких как искусственный интеллект, а также для сферы обороны. Одной из составляющих гранта является выделение $50 миллионов на обучение местных работников для создания 6000 рабочих мест с высокой квалификацией и более 20 000 рабочих мест в сфере строительства.

TSMC заявила о намерении увеличить свои инвестиции в США с $40 миллиардов до более чем $65 миллиардов благодаря полученному гранту. Ожидается, что другие фабрики компании в Фениксе начнут производство в 2025 и 2028 годах с общей мощностью 50 000 пластин в месяц.

Закон о чипах поспособствовал выделению $39 миллиардов на гранты и $75 миллиардов на займы и гарантии для возвращения производства полупроводников в США, чтобы разорвать зависимость мира от Азии, в частности от Тайваня, который Китай считает своей территорией. Остаток гранта в размере $18,7 миллиарда останется доступным после получения денег компанией TSMC.

Однако,текущие проекты TSMC в Аризоне не проходили гладко. Сроки строительства неоднократно сдвигались, также возникали проблемы с наймом из-за длительного рабочего дня, рабочих смен в выходные и сложного баланса между работой и личной жизнью.